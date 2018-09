Sono 19 gli interventi per la provincia di Caserta, 10 per i Comuni della provincia di Benevento, 8 per la provincia di Salerno, tra i quali il Comune di Amalfi per il risanamento dei costoni sulla strada amalfitana, 7 per la provincia di Avellino. Gli interventi sono stati individuati sulla base della graduatoria del Sistema Rendis e sulla base delle priorità individuate per il rischio imminente.



«Si tratta - si legge nella nota della Regione Campania - di un importante finanziamento per i comuni campani. Fondamentale sarà avviare le progettazioni e velocizzare la pubblicazione delle gare per i lavori in modo da avviare quanto prima gli interventi su costoni, acquedotti e spiagge. La Regione metterà a disposizione dei comuni in supporto tecnico necessario», conclude la nota.

Martedì 4 Settembre 2018, 12:34 - Ultimo aggiornamento: 04-09-2018 12:43

