Campania, fine zona rossa: tornano validi gli abbonamenti Eav per studenti

Con la ripresa delle attività in presenza per tutti gli istituti scolastici, tornano ad essere validi gli abbonamenti gratuiti riservati agli studenti dei mezzi di trasporto gestiti da Eav.

A ufficializzato è lo stesso Ente autonomo Volturno che in una nota «comunica il ripristino di tutti gli abbonamenti gratuiti studenti che potranno, quindi, essere utilizzati per raggiungere le sedi scolastiche e universitarie». La validità delle tessere era stata sospesa quando la regione Campania era stata posta in zona rossa.