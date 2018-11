Campania choc, resta in piedi il 97% delle case da demolire

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 7 Novembre 2018, 07:30

In Campania esiste una metropoli interamente abusiva, dove ciascun residente è proprietario di almeno un immobile irregolare per il quale punta a ottenere il condono: una città che giorno dopo giorno cresce, lievita, si espande nel segno dell'illegalità sfacciata e del sistematico stupro del territorio. È quella costituita dalle 362mila domande di sanatoria censite da Legambiente in un report sulla piaga del mattone selvaggio: l'ennesimo primato negativo per una regione in cui il 97 per cento dei fabbricati abusivi non viene abbattuto né acquisito al patrimonio pubblico e dove il rischio idrogeologico aumenta di pari passo col consumo di suolo anche in zone vincolate o ad alta pericolosità sismica.È un quadro a tinte fosche, quello tratteggiato dall'associazione ambientalista, in cui un dato emerge prepotentemente rispetto agli altri: dal 2004 a oggi, in Campania, soltanto 496 immobili sui quali pendevano ordinanze di demolizione sono stati effettivamente abbattuti. Non superano quota 310, invece, i manufatti irregolari acquisiti dai Comuni al proprio patrimonio e perciò trascritti nei registri immobiliari. In altri termini, i furbi che riescono a costruire abusivamente un immobile e a restarne in possesso in barba alla legge, nella maggior parte dei casi senza sborsare un solo centesimo, raggiungono addirittura il 97 per cento: numeri che dimostrano l'inerzia delle autorità sul fronte della lotta all'abusivismo e del ripristino della legalità. E questo spiega anche la riluttanza di molti Comuni nel fornire i dati richiesti da Legambiente, visto che non più di 76 amministrazioni hanno risposto ai quesiti posti dall'associazione, mentre le restanti 474 si sono ben guardate dal farlo.