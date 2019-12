Campania, al via la nuova fase di Garanzia Giovani

NAPOLI - La nuova fase di Garanzia Giovani è al via. È stato pubblicato sul Burc l’avviso per la partecipazione al catalogo formativo di Garanzia Giovani della Regione Campania che ha lo scopo di fornire ai giovani partecipanti le conoscenze e le competenze necessarie a facilitare l’inserimento lavorativo.



Con questa misura si intende, inoltre, agevolare la riqualificazione per i giovani con un titolo di studio debole o con caratteristiche personali di fragilità o che hanno abbandonato percorsi universitari, passando attraverso attività formative, con un finanziamento pro capite previsto fino ad un massimo di 4.000 euro.



Destinatari di questa misura sono i giovani di età compresa tra i 16 a 35 anni. Le proposte formative finanziabili sono quelle legate alla valorizzazione del patrimonio artistico – culturale, dei mestieri della tradizione, dell’artigianato artistico e degli altri settori nei cui ambiti si innestano processi di innovazione e digitalizzazione.



«Questo provvedimento - ne dà notizia sulla sua pagina Facebook il consigliere regionale Gianluca Daniele - rientra nelle scelte fatte dalla Regione per fornire opportunità ai giovani della Campania in un percorso di formazione e di lavoro e rappresenta, così come il Piano Lavoro che è in essere, delle opportunità importanti per i nostri giovani».

