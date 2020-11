Campania, l'allerta meteo è prorogata: criticità gialla, attenzione a venti forti e mare agitato

La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'allerta meteo attualmente in vigore sulla Campania fino alle 18 di domani sull'intero territorio con criticità idrogeologica Gialla e un alert per venti forti e mare agitato.

Attualmente è in vigore (con scadenza alle 9 di domani mattina, sabato 21 novembre).

APPROFONDIMENTI IL MALTEMPO Allerta meteo in Campania, a Napoli restano chiusi parchi e... PROTEZIONE CIVILE Maltempo in Campania: allerta meteo arancione da oggi

LEGGI ANCHE Allerta meteo in Campania, a Napoli restano chiusi parchi e cimiteri ​



- allerta Arancione sulle zone 1,2,3,4 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 4: Alta Irpinia e Sannio).

- allerta Gialla sulle zone 5,6,7,8 (Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento; Zona 7: Tanagro; Zona 8: Basso Cilento).



Dalle 9 di domani mattina fino alle 18 di domani sera, l'allerta meteo sarà di livello Giallo per tutto il territorio a causa di residue precipitazioni che potrebbero avvenire anche in zone già fragili per effetto della saturazione dei suoli.



Per questo si segnala una criticità idrogeologica Gialla con possibili occasionali fenomeni franosi, caduta massi o ruscellamenti anche in assenza di precipitazioni



L'avviso evidenzia però Venti forti o molto forti con raffiche e mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.



Si raccomanda agli enti competenti sull'intero territorio regionale di mantenere attive tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni legati al rischio idrogeologico e di porre in essere quelle utili a contrastare gli effetti del vento e del moto ondoso, anche attivando il monitoraggio e il controllo della corretta tenuta del verde pubbliche e delle strutture esposte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA