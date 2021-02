La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'allerta meteo Gialla fino alle 23.59 di oggi. Pur in assenza di fenomeni rilevanti, si ritiene che permanga un consistente rischio residuo dovuto alle precipitazioni dei giorni scorsi.

In particolare anche in assenza di precipitazioni, si segnalano la possibilità di occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili per effetto della saturazione dei suoli e un possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua che potrebbe determinare inondazioni. Si potrebbero inoltre verificare caduta massi in più punti del territorio

Ultimo aggiornamento: 14:20

