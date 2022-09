Anas, nuova pavimentazione strade statali nel napoletano: investimento da 4,6 milioni di euro

Consegnati oggi i lavori di nuova pavimentazione per le strade statali 162NC «Asse Mediano» e 162/dir del Centro Direzionale, nel napoletano, da parte di Anas al raggruppamento temporaneo d'imprese «Rillo Costruzioni Srl», «Siac Società Irpinia Asfalti» e «Costruzioni Srl», «Enersud Srl«, «Chiusolo Costruzioni Srl». Le lavorazioni - per un investimento complessivo di 4,6 milioni di euro - prenderanno il via entro la fine del mese con l'esecuzione di attività preliminari e verranno concretamente avviate su strada entro la prima decade di ottobre. «Nel dettaglio, spiega Anas, i lavori interesseranno tratte saltuarie di entrambe le carreggiate delle due arterie viarie, tra i territori comunali di Afragola, Acerra, Frattamaggiore, Sant'Anastasia, Pollena Trocchia, Cercola e Napoli; durante l'esecuzione delle attività si renderà necessario istituire il restringimento delle carreggiate in funzione dell'avanzamento dei lavori».

Tali strade - sotto la competenza di Anas dalla fine del 2018, secondo quanto disposto da specifico Dpcm - costituiscono assi principali di collegamento nel sistema multimodale dell'area metropolitana di Napoli, d'interconnessione con la rete autostradale e di collegamento con i principali poli produttivi; in ragione di ciò risultano interessate, quotidianamente, da elevati volumi di traffico, anche pesante. I lavori fanno parte di un secondo stralcio, che si aggiunge ad un primo stralcio - già precedentemente realizzato da Anas su altre tratte delle medesime arterie stradali - per un investimento complessivo di 4,2 milioni di euro.