Campania, riapertura scuola: solo 80 tamponi e tutti negativi: ​numero verde flop, si accettano anche i non prenotati

Sono 80 i tamponi per il personale scolastico e gli alunni che sono stati effettuati oggi all'Ospedale del Mare nell'ambito dello screening regionale per la riapertura della scuola materna e della prima classe della primaria fissato al 24 novembre. Nessuno dei testati è risultato positivo. Il dato è molto basso per il punto screening dell'Asl Napoli 1 che ha allestito all'Ospedale del Mare quattro furgoni Usca per questi tamponi, con una capacità di 800 tamponi al giorno che può arrivare anche a 1600. Il numero basso dei tamponi è dovuto prima di tutti alle difficoltà nel prenotare il test attraverso il numero verde messo a disposizione della Regione, che, ha spiegato l'assessore all'istruzione Lucia Fortini, ha ricevuto il 70% di chiamate da persone che aspettano risultati dei propri tamponi o che vogliono un consulto medico telefonico, cose che quel numero non fa. Oggi, infatti, sono stati sottoposti al test anche personale scolastico e bambini che non avevano prenotato e si sono presentati all'Ospedale del Mare, cose che proseguirà anche nei prossimi giorni.

Ultimo aggiornamento: 19:04

