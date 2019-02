La Campania alla Bit di Milano: «Siamo la seconda regione d'Italia»

Sabato 9 Febbraio 2019, 11:48

«La Regione Campania protagonista dell'edizione 2019 della Borsa Internazionale del Turismo in programma da domani al 12 febbraio a Milano. Nella tre giorni che, come consolidata tradizione, intende favorire l'incrocio tra domanda e offerta per gli operatori del settore, saranno presenti oltre 100 tra aziende, associazioni e istituzioni a cui l'assessorato regionale al Turismo garantisce ospitalità in uno stand di oltre 400 metri quadrati, oltre alle agende di appuntamenti con i più importanti e prestigiosi tour operator nazionali e internazionali». È quanto afferma una nota della Regione nella quale è anche scritto: «L'obiettivo istituzionale è quello di sostenere l'incremento dei flussi turistici nella nostro territorio veicolandoli verso le numerose proposte culturali, naturali e artistiche favorite da una tradizione ricettiva molto diversificata e di qualità, sia in ambito alberghiero che extralberghiero. La Campania è ormai la seconda regione italiana per incremento di presenza turistica e, soprattutto, ospita importanti tesori culturali a partire dai siti Unesco materiali e immateriali».«La Campania è la seconda regione in Italia per quel che concerne la crescita delle presenze turistiche - sottolinea l'assessore al Turismo, Corrado Matera - I dati parlano di un successo frutto della nostra capacità di programmazione che intendiamo potenziare e riproporre anche per il futuro. Le proposte e i progetti che presentiamo alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano danno la possibilità agli operatori e agli addetti ai lavori di vendere il prodotto Campania in tempi utili. È un percorso sinergico tra pubblico e privato - conclude l'assessore Matera - fondamentale per realizzare efficaci azioni di marketing finalizzate al consolidamento e alla crescita degli obiettivi raggiunti sul mercato nazionale ed estero».Nello stand della Regione, durante la Bit, saranno organizzate conferenze tematiche per illustrare le principali proposte culturali che, si afferma, «renderanno ancora più prezioso il patrimonio ambientale e artistico del territorio oltre a raffinate degustazioni che rappresentano una sorta di viaggio nel gusto tra le province campane». Domani, al termine della giornata inaugurale della Bit, gli operatori potranno inoltre visitare «Spazio Campania», lo showroom permanente delle eccellenze campane inaugurato ieri in Piazza Fontana alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e del sindaco di Milano Beppe Sala