Campania: bomba d'acqua, allagamenti e scuole chiuse

Forti temporali sulla Campania dalle prime ore del mattino. Su parte della regione, in particolare il lato costiero comprese Napoli e Salerno, è in vigore dalle 21 di ieri sera e fino alle 21 di oggi un'allerta con livello di criticità idrogeologica e idraulica di livello arancione, sul resto del territorio regionale l'allerta è gialla. Alcuni sindaci hanno deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, come nel caso dei primi cittadini di Cava de' Tirreni, Sarno e Scafati, nel Salernitano, Quarto e Monte di Procida nel Napoletano. Momenti di paura a Salerno, dove un fulmine ha colpito un albero sul lungomare Marconi.