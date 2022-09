Nicola Lorenzon assume il comando del 10° reggimento carabinieri Campania

Cambio al vertice del 10° reggimento carabinieri Campania. Il Colonnello Emanuele De Santis, che ha retto il comando del reparto dal 06 settembre 2019, rientra a Roma, presso il comando generale dell’Arma dei carabinieri. Il colonello De Santis, ha voluto salutare la città di Napoli e ringraziare le autorità intervenute.

Nel suo sentito e commosso discorso di commiato ha voluto sottolineare gli importanti risultati ottenuti dal Reparto, che durante anni caratterizzati da eventi epocali, come la straordinaria emergenza sanitaria del Covid-19, ha saputo rispondere con professionalità, efficienza e abnegazione fornendo un determinante contributo in favore della popolazione anche attraverso fondamentali servizi di scorta per la capillare distribuzione dei vaccini in tutto il territorio nazionale.

Il colonnello Nicola Lorenzon, già comandante provinciale di Foggia, assumerà il comando del 10° reggimento carabinieri Campania.