«Le regole sono ancora confuse, ci sono dubbi sull'obbligo delle mascherine e non ci sono film in uscita. Per questo i cinema tornano all'antico e quest'estate non sono orientati a riaprire». Così, presidente dell'Agis Campania e titolare di tre sale in città, spiega la situazione nel giorno del via libera per cinema e teatri in Campania. A Napoli i cinema restano chiusi come tradizionalmente avveniva d'estate: solo nel 2019 infatti partì la programmazione estiva, un esperimento che funzionò ma che non si ripete nel'era covid.«Non c'è alcuna corsa all'apertura - spiega Grispello - nè per cinema né per i teatri. I dubbi sulle regole restano sembrava che si potesse stare seduti in platea senza mascherina ma ora ci stanno riflettendo. Per riaprire bisogna anche fare una formazione al personale e avere il quadro chiaro e poi mancano i film. Tutto è rimandato a settembre, quando potranno riprendere le uscite dei film di prima visione e quando avremo anche il polso dell'evoluzione del contagio. So che alcune multisale come The Space vorrebbero riaprire il 1 luglio, vedremo».«America All, Filangieri e Metropolitan aspettano da febbraio. So che c'è qualche attività di cinema all'aperto che si sta muovendo e questo è sempre positivo, ma le arene estive proiettano i film della stagione invernale quindi non hanno problemi con lo stop della distribuzione di nuove pellicole». Fermi anche i cinema di Luciano Stella a Napoli che però stasera inaugura l'arena estiva a Benevento al Cinema Gaveli, che per la prima volta lancia la programmazione all'aperto. Arena estiva in apertura tra una settimana-dieci giorni anche per il Big Marcianise, mentre le sale al chiuso restano in stand by.