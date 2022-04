Campania agli ultimi posti in Ue per occupazione, una persona su cinque non ha lavoro: la classifica Eurostat

Campania e Sicilia sono agli ultimi posti in Ue per l'occupazione, con una persona su cinque disoccupata nel 2021. È quanto mostrano i dati di Eurostat sul mercato del lavoro, pubblicati oggi. Il tasso di disoccupazione per le persone di età compresa tra i 15 e i 74 anni era il 19% nelle due regioni italiane, in aumento rispetto al 2020 quando era il 18%.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO «Nessuno escluso» nel Sannio nascono cuochi e pizzaioli... L'INTERVISTA Gentiloni: «Ora più forza alla Ue. Energia, entro il... I DATI Unipol, la classifica sul welfare: Campania a metà strada

La media Ue è il 7%. Peggiori di Campania e Sicilia soltanto le regioni spagnole di Ceuta (27%), isole Canarie (23%) e Andalusia (22%), la Macedonia occidentale in Grecia (20%) e altre due spagnole Melilla (20%) ed Estremadura (19%).

All'opposto, le italiane con i tassi di disoccupazione più bassi erano la Provincia autonoma di Bolzano (4%), il Veneto e la Provincia autonoma di Trento (entrambe al 5%). A livello europeo, in cima alla classifica c'erano la regione polacca di Varsavia-Capitale e la regione ungherese del Transdanubio centrale (entrambe del 2%).