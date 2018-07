Campania, dieci anni di Strade Sicure: l’esercito visto da dentro in 6 puntate

Sabato 28 Luglio 2018, 09:30

Era il 4 agosto 2008 quando ebbe inizio l’operazione Strade Sicure. La Legge 24 luglio 2008, nr. 125, stabilì che il personale delle Forze Armate fosse impegnato in tutte le maggiori città italiane per prevenire la criminalità e il terrorismo. In 10 anni di attività l’Esercito ha contribuito alla sicurezza pubblica e aiutato la popolazione nei momenti più critici della storia recente. Aspettando il giorno del decimo anniversario dell’operazione Strade Sicure, il Mattino racconterà in sei puntate tutti i dettagli dell’operazione a Napoli, per svelare curiosità e tutto quanto succede prima e durante la scesa in campo del personale dell’esercito.Attraverso numeri e testimonianze ripercorreremo 10 anni di attività soprattutto in Campania, per conoscerne i risultati e le attività a cui l’Esercito ha preso parte. Un viaggio per conoscere tutto quanto succede in strada e in caserma, dall’approntamento fino al pattugliamento. Racconteremo anche il pesante addestramento che svolgono i soldati per essere pronti ad affrontare qualsiasi difficoltà. Scopriremo in cosa consiste il loro equipaggiamento e a cosa serve, entreremo nella sala operativa per capire come si organizza il lavoro quotidiano sul campo.I soldati che da 10 anni presidiano le strade del Paese racconteranno episodi ed emozioni che più li hanno segnati, il bello di indossare la divisa e le sue difficoltà. Anche i napoletani racconteranno la loro percezione nell’incontrare quotidianamente i soldati in strada. Un viaggio a 360° nell’esercito, silenziosamente presente giorno e notte nei punti più sensibili della città, ma di cui si conosce poco. Fino al 3 agosto il Mattino racconterà 10 anni di Operazione Strade Sicure a Napoli.