Lunedì 24 Giugno 2019, 17:47

Sono 120 i grandi evasori fiscali scoperti e sanzionati dalla Guardia di Finanza nel corso dell'ultimo anno, a cui sono stati sequestrati oltre 140 milioni di euro. È uno dei dati messi in luce in occasione della celebrazione del 245mo anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza, che si è svolta oggi nella piazza d'armi della Caserma Zanzur, sede storica delle Fiamme Gialle partenopee, alla presenza del comandante interregionale dell'Italia Meridionale, generale di Corpo d'Armata Ignazio Gibilaro.Si tratta, spiegano le Fiamme Gialle, di grandi evasori fiscali che si avvalgono di una rete di connivenze per realizzare circuiti viziosi fatti di fatture false, emesse o utilizzate in contabilità, sodalizi criminali che, affidandosi in qualche caso all'esperta consulenza di studi tributari, sono in grado di minare la concorrenza tra le imprese sane del Paese. Scoperte anche le frodi cosiddette «carosello», in cui si costituiscono crediti Iva fittizi o si ottengono indebite compensazioni di imposte e contributi: sono 225 i casi di frode all'Iva scoperti dalle Fiamme Gialle campane e 233 gli interventi in materia di indebite compensazioni.Nel settore della fiscalità internazionale è stata recuperata a tassazione una base imponibile netta di 26 milioni e mezzo di euro, mentre sono 6.468, tra verifiche e controlli, gli interventi avviati nei confronti delle persone e delle imprese considerate maggiormente a rischio di evasione fiscale e oltre 1.400 i reati fiscali denunciati in un anno e mezzo di attività. Per l'emissione di fatture false, dichiarazione fraudolenta, occultamento di documentazione contabile sono 1.456 i responsabili individuati, 60 dei quali finiti in manette. I sequestri di disponibilità patrimoniali e finanziarie ai responsabili di frodi fiscali ammontano a 141 milioni di euro, cui si aggiungono le ulteriori proposte di sequestro già avanzate, 579 milioni di euro. Nell'ultimo anno e mezzo sono state scoperte 888 persone del tutto sconosciute al fisco responsabili di aver evaso 415 milioni di euro di Iva.Nello stesso periodo sono stati verbalizzati 989 datori di lavoro per aver impiegato 2975 lavoratori in «nero» o irregolari. Nel settore delle accise, i 564 interventi conclusi dalle Fiamme Gialle hanno portato al sequestro di circa 1.630 tonnellate di prodotti energetici oggetto di frode. Nel comparto del gioco e delle scommesse, sono stati eseguiti 980 interventi in sale giochi e centri scommesse e sequestrati 404 apparecchi automatici da gioco.