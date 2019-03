La Difesa animali: «Funerali, stop al trasporto con i cavalli in Campania»

Sabato 30 Marzo 2019, 16:47 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2019 16:48

«Nel corso del 2018 in Italia sono stati celebrati oltre 7mila funerali in cui la bara è stata trasportata da carrozze trainate da cavalli, la maggior parte dei quali in Campania, Calabria e Sicilia. Sono circa 300 gli esemplari usati a rotazione per questo servizio, spesso noleggiati dalle stesse imprese di pompe funebri insieme alle carrozze».Così l'Aidaa, Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, ricordando l'episodio della morte di un cavallo a Salerno, un mese fa, stramazzato al suolo durante un corteo funebre «a causa - sottolineano dall'Aidaa - di botti provenienti da un vicino matrimonio».«È un usanza ormai vecchia - insiste il presidente dell'associazione, Lorenzo Croce - che rappresenta ogni volta un pericolo per la sicurezza e per la vita degli stessi cavalli. Lanciamo quindi lun appello alle imprese di pompe funebri per evitare in futuro l'utilizzo di cavalli per i trasporti funebri»