Napoli, proseguono le ricerche per Hanna Hryhorenko 69enne ucraina scomparsa: ecco la foto

Proseguono nel Napoletano le ricerche della 69enne ucraina della quale si sono perse le tracce da due giorni. La donna, Hanna Hryhorenko, è fuggita dalla guerra nel suo Paese ed è arrivata da poco tempo a Giugliano in Campania.

Due giorni fa ha chiamato una sua conoscente e connazionale dicendole di essersi persa e di non riuscire ad orientarsi. L'amica ha allertato il 112 e sono subito scattate le ricerche, avviate dai Carabinieri della Compagnia di Giugliano che hanno individuato l'ultima posizione agganciata dallo smartphone della donna in via Appia, in un tratto al confine tra i comuni di Giugliano e Sant'Antimo.

Le ricerche sono ancora in corso e vengono svolte anche con l'utilizzo dei droni dei Vigili del fuoco e delle unità cinofile della Protezione civile della Regione Campaia. I Carabinieri oggi hanno diffuso la foto della donna, nella speranza che possa essere riconosciuta.