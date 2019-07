Importava in maniera illecita ingenti volumi di vodka, rhum e whisky l'organizzazione criminale transnazionale sgominata oggi dalla Guardia di Finanza di Caserta che, coordinata dalla Procura di Napoli Nord (procuratore Francesco Greco), ha eseguito 25 misure cautelari (13 arresti in carcere, 10 arresti ai domiciliari e 2 obblighi di presentazione) nei confronti dei altrettanti indagati in tutt'Italia. I finanzieri hanno sequestrato anche beni per 80 milioni di euro.



Scoperta una evasione delle accise per 20 milioni; ammontano a 4,3 milioni i litri di alcol venduti in nero in Italia e Nord Europa. La base dell'organizzazione era collocata a Napoli e Caserta ma le sue ramificazioni sono state individuate tra centro e nord Italia e anche in Paese comunitari ed extra Ue, come Azerbaijan e Serbia. I due capi del gruppo sono risultati residenti nelle province di Caserta e Avellino.

Venerdì 12 Luglio 2019, 08:30

