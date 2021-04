Napoli zona gialla, tornano anche i parcheggiatori abusivi: «Chiatamone ​presidiato h24»

«Alla vigilia del ritorno della Campania in zona gialla, assistiamo al ritorno in massa dei parcheggiatori abusivi che iniziano nuovamente a occupare militarmente la città. Fioccano segnalazioni da diversi quartieri». È quanto sottolinea in una nota il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Borrelli.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Controlli anti-Covid a Napoli: altre 32 multe tra mascherine e... LA SICUREZZA Controlli anti-Covid a Napoli: 154 multe tra mascherine e coprifuoco LA SICUREZZA Controlli anti-Covid a Napoli, interrotta festa abusiva in un b&b...

«Il Chiatamone torna a essere presidiato h24 - spiega - dai predoni della sosta così come al mercato di Poggioreale, mentre i marciapiedi della Villa comunale tornano ad essere riservati ai loro clienti. C'è da scommettere che con la riapertura dei locali e con la possibilità di poter circolare nuovamente, torneranno anche gli affari d'oro per questi delinquenti. Molti dei quali non rispettano neanche le più elementari norme di sicurezza anti-Covid come l'utilizzo della mascherina. È il caso del parcheggiatore fermato sabato sera al corso Arnaldo Lucci dai Carabinieri cui hanno consegnato il foglio di via vista la sua recidività. Con il ritorno in zona gialla - conclude Borrelli - auspico anche il ritorno ai controlli a tappeto in tuta la città contro questo fenomeno».