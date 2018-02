Lunedì 26 Febbraio 2018, 15:31 - Ultimo aggiornamento: 26-02-2018 15:31

La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'allerta meteo attualmente in vigore di ulteriori 48 ore e cioè fino alle 23.59 di mercoledì 28 febbraio. Le precipitazioni nevose che attualmente stanno interessando il territorio, a partire dalla serata, lasceranno il posto a gelate persistenti anche in pianura. Le temperature saranno, infatti, in ulteriore diminuzione. La Protezione civile della Campania​ ​raccomanda alle autorità competenti di ​«​mantenere attive tutte le misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni in essere e previsti​» e ricorda agli automobilisti ​«​di mettersi in viaggio solo se muniti di pnaumatici da neve​»​.Resta attivo ​24 ore su 24 ​il presidio della Sala operativa e del Centro funzionale regionale. Da questa mattina sono numerose le telefonate giunte al numero verde per segnalare, in particolare, disagi sulla rete autostradale: per tali problemi è intervenuta l'Anas, competente in materia.​ L'attività è stata focalizzata all'assistenza alla popolazione, in particola​r​e al trasporto di dializzati in varie zone della regione.​