Campania in lockdown, in penisola sorrentina rispettata la chiusura dei parchi

Gli abitanti della Penisola sorrentina si stanno attenendo alle disposizioni dell'ordinanza del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca in merito alla chiusura al pubblico di parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze. E da Vico Equense a Massa Lubrense non ci sono state, al momento, infrazioni. Qualcuno ha formulato l'idea di eliminare le panchine dove di solito si siedono gli anziani per prendere il sole. Di sicuro a Sorrento apporranno, come ulteriore deterrente, il nastro bicolore nelle zone oggetto dell'ordinanza e intorno alle panchine.

APPROFONDIMENTI LA SANITÀ Emergenza sangue a Napoli, l'appello del Cardarelli a donare... IL LOCKDOWN Campania in lockdown, De Luca chiude lungomari, piazze e parchi. E da... L'EMERGENZA Covid, 5 morti in 24 oreboom di casi ad Avellino

LEGGI ANCHE De Luca chiude lungomari, piazze e parchi

Da Massa Lubrense il sindaco Lorenzo Balduccelli si atterrà all'ordinanza e precisa: «Noi un mese fa abbiamo applicato l'alert della zona rossa, oggi i dati ci dicono che potremmo essere zona gialla, direi verde, tanto i dati si sono abbassati, i massesi si sono comportati benissimo. Credo che sarebbe stata un'ottima idea applicare queste misure in tutta la Campania già nel mese di febbraio. Ma tant'è. Come vaccini per sabato completeremo la fascia degli ultra ottantenni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA