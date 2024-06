Medici di famiglia cercasi: pronte per essere assegnate 440 zone sguarnite di camici bianchi in tutte le Asl della Campania. Aree di assistenza primaria che pagano lo scotto della scarsa attrattività in quanto quartieri disagiati dal punto di vista socio economico (come Scampia e Pianura a Napoli) ma anche difficili da raggiungere per la posizione geografica (come le isole del Golfo).

Così le aree interne delle altre province, il Cilento per Salerno ma anche le zone montane di Avellino e Benevento. Qui per assicurare il primo livello di cure, quello più prossimo a cittadini e pazienti, cruciale per garantire i livelli essenziali di assistenza e per assicurare le attività di prevenzione e cura (vaccinazione, screening, prescrizioni di farmaci, esami diagnostici, visite e ricoveri) soprattutto a cronici e anziani.

Il reclutamento, avviato nei mesi scorsi della Regione Campania, si chiude il 10 giugno: immediatamente dopo la Regione farà scattare i controlli sulla legittimità delle richiesta. La spada di Damocle è quella dei ricorsi degli esclusi. Le assegnazioni vanno perfezionate entro la fine di luglio per consentite di aprire nei successivi due mesi gli studi e affrontare il prossimo inverno con decine dottori in più sul campo. «La graduatoria che sarà stilata dall’11 giugno a conti fatti dovrebbe contenere circa un migliaio di nomi - chiarisce Pina Tommasielli, dirigente della Fimmg - ma non tutte sono posizioni da considerare valide. Storicamente almeno 3 sono colleghi che hanno già un incarico e una occupazione. La platea dei papabili dunque è destinata a ridursi ma sufficientemente a voltare pagina».

Le zone carenti

Nella Asl Napoli 1 sono 74 gli incarichi da assegnare per altrettanti ambiti di cui 7 a Napoli città (Chiaia, Possillipo, San Ferdinando), 8 tra Bagnoli e Fuorigrotta, altrettanti a Soccavo-Pianura, 9 nel distretto 27 del Vomero-Arenella, 7 tra Chiaiano, Piscinola e Scampia. Sei nei quartieri Stella e San Carlo all’Arena, 7 a Miano, Secondigliano e San Pietro a Patierno, altrettanti nel distretto 31, 32 e 33 per finire con 1 posizione da attribuire per Capri e Anacapri. Altri 77 incarichi sono da attribuire sul popoloso territorio della Asl Napoli 2 Nord tra cui spiccano le 8 carenze di Giugliano che fanno il paio con le 8 di Portici per la Asl Napoli 3 Sud che invece ha da attribuire ben 85 zone sguarnite a fronte di 94 posti vacanti della vasta provincia di Salerno quelle più numerose che vanno da Nocera Inferiore a Sapri. Per finire nella Asl di Avellino sono 27 le zone carenti da coprire, 17 nel Sannio di cui 8 a Benevento.

Gli obblighi

A Napoli per tutte le aree carenti individuate c’è l’obbligo di aprire lo studio nel quartiere individuato: una norma messa a terra alcuni anni fa proprio per evitare uno squilibrio tra aree centrali già coperti e quelle periferiche. Lo stesso meccanismo sarà adottato per le aree disagiate delle aree interne e in alcuni comuni a nord e sud di Napoli. «I medici interessati che hanno inoltrato domanda sono oltre 1000 - avverte Vincenzo Schiavo presidente provinciale di Napoli della Fimmg - nel giro di circa due mesi si concluderà la procedura delle assegnazioni. La medicina di famiglia gioca un ruolo cruciale per l’assistenza dei territori». «L’idea che la medicina di famiglia non svolga un adeguato filtro per evitare gli accessi impropri nei pronto soccorso - aggiunge Luigi Sparano segretario provinciale di Napoli dello stesso sindacato - è falsa. Basta guardare ai dati Agenas appena pubblicati relativi al 2022 in cui si evince che il flusso di pazienti in pronto soccorso per mille abitanti in Campania è tra i più bassi d’Italia e anche il livello di inappropriatezza è inferiore alla media». Un quadro inaspettato, peraltro comune anche ad altre regioni del Sud che dunque, per risalire la china dei livelli di assistenza dovrebbero puntare sulla organizzazione integrando le risposte in un’ottica di rete e puntando sulle nuove tecnologie.

«Il modello delle Aft e della prossimità e contiguità delle cure primarie dei medici di famiglia - sottolinea Schiavo - è evidentemente un modello vincente». «Per tanti giovani colleghi campani si profila l’inserimento nella medicina di famiglia fulcro dell’assistenza territoriale - conclude Sparano - a tutto vantaggio delle cure per i cittadini più fragili».