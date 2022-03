Benzina, sconto da oggi e la Confcommercio Campania rilancia: «Abbassare subito ​il prezzo di 30 centesimi»

La Figisc Confcommercio Campania segnala «che il decreto che porta in diminuzione le accise di 0,250 L/T, ossia 0,305euro L/T sul prezzo finale, è operativo già dalla giornata di oggi».

«Nella poca chiarezza del provvedimento, si deve comunque prendere atto che il prezzo della pompa vada aggiornato, conseguentemente a quanto indicato dalle compagnie, o in mancanza di esso, in ogni caso avvisando la stessa. Per le forniture di oggi dovrà essere conguagliato l'importo delle accise diminuite», sostiene il presidente Figisc Campania Gaetano La Rocca