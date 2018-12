La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore giallo valevole a partire dalla mezzanotte su tutto il territorio regionale. In particolare, si prevedono «Precipitazioni diffuse con rovesci o temporali, anche di moderata intensità». Sono possibili anche raffiche nei temporali. Tra i principali effetti al suolo connessi alle piogge si indicano «Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale.



Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc). Occasionali fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate».



La perturbazione interesserà dapprima la Piana campana, il casertano, Napoli, le isole e la costiera Sorrentino-amalfitana per poi estendersi all'intero territorio. Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi sia in ordine al dissesto idrogeologico che alle sollecitazioni del vento. L'allerta termina alle 23.59 di domani, lunedì 17 dicembre.

Domenica 16 Dicembre 2018, 12:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA