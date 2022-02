Palma Campania, oltre 400mila euro nel borsone dell'auto: è giallo

Due cinesi sono stati denunciati per riciclaggio dai carabinieri del comando provinciale di Napoli, dopo essere stati sorpreso in possesso di oltre 400mila euro in contanti. I militari li hanno fermati a bordo di una vettura, all'altezza dell'uscita autostradale di Palma Campania. La coppia, che non ha reso dichiarazioni convincenti durante il controllo, è stata perquisita. Nell'auto è stata trovata la somma contante di 401.215 euro. Il denaro era nascosto in un borsone ed è stato sequestrato. Sono in corso indagini per chiarire l'origine e la destinazione del denaro sequestrato.

