Campania, adesso grazie ai radar si incastra chi inquina il mare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 26 Marzo 2018, 08:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mare restituisce quello che gli diamo. La malacqua è quella che avveleniamo noi. E a guardare quello che succede lungo la fascia costiera a sud della foce del Volturno c’è da rabbrividire.Le spiagge di plastica sembrano addirittura sopportabili rispetto a quanto accade più all’interno dove scoli a cielo aperto finiscono direttamente nei Regi Lagni, quel reticolo di canali che dal Nolano arrivano fino al litorale domizio. E si badi bene non si tratta degli scoli di case o masserizie, ma fiumi di veleni in cui confluiscono scarichi industriali e di grandi aziende agricole.I canali portano tutto verso il mare, ingoiano di tutto. E questo viene interpretato da gente senza scrupoli come il veicolo ideale in cui scaricare rifiuti di ogni genere, soprattutto scarti edilizi. Su tutto questo gli uomini della Guardia Costiera guardano dall’alto quello che accade e documentano tutto alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Grazie alle modernissime apparecchiature montate su aerei ed elicotteri le pattuglie terrestri effettuano interventi mirati. È di poche ore fa l’irruzione in una azienda agricola del Casertano dove sono scattate denunce e sequestri. Su uno speciale radar a bordo di un aereo era comparso un colore più intenso in un rigagnolo nei pressi della masserizia.