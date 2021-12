De Luca, ordinanza Campania in pdf: Natale e Capodanno senza feste in piazza, multe fino a mille euro

Covid in Campania, la stretta delle feste è ufficiale: pubblicata l'ordinanza che dal 23 dicembre al 6 gennaio vieta il consumo di cibo e bevande (acqua esclusa) in strada, vieta qualsiasi festa o evento all'aperto che possa creare assembramento, obbliga all'uso di mascherina anche all'aperto nei luoghi non isolati. Nei giorni 24, 25, 31 dicembre e 1 gennaio a bar e ristoranti è vietata la vendita con asporto di bevande (acqua esclusa).

Chi viola le norme pagherà una multa da 400 a 1.000 euro.