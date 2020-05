Campania, ecco cosa deve fare chi rientra dal Nord dal 4 maggio: vietato tornare a Capri, Ischia e Procida

Comunicazione del proprio rientro all'Asl competente e al Comune, isolamento domiciliare per 14 giorni, divieto di spostamenti o viaggi. Queste le misure che dovrà osservare chi, dal 4 maggio, farà ingresso in Campania salvo spostamenti da e per il luogo di lavoro. Lo prevede un'ordinanza del presidente della Regione Campania, con validità fino al 10 maggio. L'ordinanza obbliga inoltre «i concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma di acquisire e mettere a disposizione delle forze dell'ordine e dell'Unità di Crisi regionale, dei Comuni e delle Asl, i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e stazioni ferroviarie, anche dell'alta velocità, del territorio». Tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie o ai caselli autostradali, all'aeroporto o in altri punti di accesso al territorio regionale è fatto obbligo di «sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, e in caso di temperatura pari o superiore a 37,5 °C, a test rapido Covid-19»e di «autocertificare il luogo dove sarà osservato l'isolamento domiciliare».

LEGGI ANCHE Campania, dal 4 maggio consegne a domicilio senza limiti di orario

Inoltre è vietato rientrare da altre regioni italiane o dall'estero nei luoghi di residenza, domicilio o dimora situati nelle isola di Capri, Ischia e Procida. L'ordinanza firmata questa sera da Vincenzo De Luca prevede diverse misure valide dal 4 al 10 maggio. Il divieto di rientro non si applica «ai soggetti stabilmente risiedenti» nelle tre isole campane. Restano invece consentiti «gli arrivi nel territorio regionale e sulle isole del golfo di Napoli da altre regioni italiane e dall'estero, dove consentito dalle vigenti disposizioni statali, che siano motivati da comprovate esigenze di lavoro (spostamenti da e per il luogo di lavoro), di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute».



Dal 4 maggio in Campania, come più volte annunciato dal presidente, sarà obbligatorio l'utilizzo delle mascherine nelle aree pubbliche e aperte al pubblico del territorio regionale. Non sono soggetti all'obbligo dell'utilizzo delle mascherine i bambini al di sotto dei 6 anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. «In tali ultimi casi - precisa l'ordinanza - laddove possibile, ne è comunque raccomandato l'utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all'uopo titolati». L'ordinanza ribadisce che è consentito svolgere individualmente attività motoria all'aperto «ove compatibile con l'uso obbligatorio della mascherina», in forma individuale o con accompagnatore per i minori e le persone non completamente autosufficienti, nei pressi della propria abitazione e con obbligo di distanziamento di almeno 2 metri (salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo conviventi o minori o persone non autosufficienti) nelle seguenti fasce orarie: 6.30-8.30 e 19.00-22.00. Non è consentito svolgere attività di corsa, footing o jogging nelle aree pubbliche e aperte al pubblico.

Ultimo aggiornamento: 23:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA