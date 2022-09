Campania, picchia la moglie con una mazza di metallo

Violenza sulle donne. A Giugliano in Campania i carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un uomo di 48 anni, allertati da una donna in lacrime. Poco prima il compagno, verosimilmente ubriaco, l’aveva picchiata e poi colpita con una mazza di metallo. E non ha risparmiato gli insulti anche ai militari arrivati in soccorso della vittima.



La donna è stata portata in ospedale: diagnosticate contusioni su tutto il corpo, ritenute guaribili in 11 giorni. L’uomo è finito in manette ed è ora nel carcere di Poggioreale.