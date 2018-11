Domenica 25 Novembre 2018, 13:01 - Ultimo aggiornamento: 25-11-2018 13:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È in vigore su tutta la Campania l'allerta meteo per piogge e temporali con criticità Gialla per rischio idrogeologico localizzato. Lo ricorda la Protezione civile della Regione Campania, ricordando che l'allerta terminerà alle 6 di domani mattina per le zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese) e 4 (Alta Irpinia e Sannio). Sul resto del territorio regionale è invece prorogata di ulteriori sei ore e dunque fino alle 12 di domani. Permarranno infatti, in particolare sulle aree meridionali della regione, precipitazioni sparse con rovesci o temporali. Previsti ancora venti forti con raffiche nei temporali.