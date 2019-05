Roghi di rifiuti, blitz interforze in Campania: sequestrati depositi di veleni

Giovedì 30 Maggio 2019, 15:24 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2019 15:26

In attuazione del Piano d'azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti, la Cabina di Regia presieduta dall' Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella Regione Campania ha disposto operazioni interforze di controllo straordinario del territorio dei comuni di Villa Literno, Melito, Caivano, Santa Maria Capua Vetere, Villaricca e Lusciano.In campo 30 equipaggi, per un totale di 76 unità tra Raggruppamento Campania, al commissariato di Aversa, Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli, Guardia di Finanza di Aversa, ai carabinieri di Villa Literno e del Nucleo Forestale di Castel Volturno, polizia provinciale di Caserta, polizie locali dei Comuni interessati, Arpac di Caserta.Sono state controllate 4 attività commerciali e imprenditoriali operanti nel settore meccanico, dell'edilizia e smaltimento e stoccaggio rifiuti; una è stata sequestrata. Controllate anche 75 persone ( 7 denunciate all'Autorità giudiziaria, 14 sanzionate amministrativamente, 9 i lavoratori irregolari) e 40 veicoli (di cui 3 sequestrati); contestate sanzioni amministrative per circa 273mila. L'individuazione degli obiettivi è stata effettuata anche con l'impiego dei droni.A Villa Literno, è stata sequestrata per illecito smaltimento dei rifiuti un'area di circa 5000 mq dove si svolgeva attività di autodemolizione e smaltimento di rottami metallici. All'interno della struttura sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi provenienti dalle lavorazioni e privi di tracciabilità. Il personale addetto risultava irregolare.Si è, inoltre, proceduto al sequestro di un'area di oltre 9.000 mq completamente abusiva utilizzata da una depositeria di veicoli dove è stato accertato l'abbandono indiscriminato sul terreno di circa 1000 veicoli, con grave pericolo di danno ambientale e elevato rischio di incendio per la presenza di liquidi infiammabili.I titolari di un'azienda, specializzata nella fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, sono stati sanzionati per mancata tenuta dei registri e formulari di carico e scarico dei rifiuti.Sempre a Villa Literno sono state sequestrate 3 aree di complessivi 1000 mq adibite a discarica abusiva di rottami e materiale vario, anche pericoloso.Napoli, 30 maggio 2019.L'Ufficio dell'Incaricato.