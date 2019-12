LEGGI ANCHE

Approvata la delibera dell’Asl Na 3, che avvia la procedura di progettazione del Sant'Agnello . La notizia è stata accolta con grande entusiasmo e soddisfazione in Penisola Sorrentina, in particolare modo dai sindaci di Meta, Giuseppe Tito, di Sant'Agnello, Piergiorgio Sagristani e di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino. Quest'ultimo in particolare ha visto coronato un impegno svolto in prima persona nel corso di dieci anni per ottenere l'adesione di tutti gli Enti locali al progetto e far predisporre tutti gli atti propedeutici affinchè la Regione Campania disponesse di una progettazione utile per l'ammissione a finanziamento dell'opera.“Quando sono partito – spiega- con questa idea nel 2010, me ne hanno dette di tutti i colori. Non ci credeva nessuno. Oggi voglio dire grazie ai Sindaci e a tutti quelli che hanno creduto in me in questi anni con i fatti, al Direttore Generale dell Asl Na 3 Sud Gennaro Sosto al Presidente della Regione Campania. Perché bisogna sempre metterci la faccia le braccia ed il cuore in quello in cui si crede” L’ospedale unico della penisola sorrentina occuperà il posto di quelli di Vico Equense e Sorrento. Il progetto prevede 200 posti letto, 70 in più rispetto a quelli al momento disponibili tra. Non solo. A Sant'Agnello saranno trasferite le unità di chirurgia, rianimazione, ortopedia e cardiologia con terapia intensiva. A ciò saranno aperti altri reparti tra cui pediatria infantile, ostetricia e ginecologia, oculistica e nefrologia. Il piano prevede anche posti di osservazione breve e medicina d'urgenza, un parcheggio interrato e l'area di decollo e atterraggio delle eliambulanze. L'opera costerà circa 65 milioni di euro di cui i lavori di architettura sono stimati in 7 milioni e 157.403,76 euro. Di questi, 3 milioni e mezzo sono destinati ai servizi di progettazione, circa 800 mila euro per l'Iva; 2 milioni e 600 mila euro circa per l'esecuzione dei lavori di ingegneria e architettura (direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e così via).