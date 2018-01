CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 13 Gennaio 2018, 22:58 - Ultimo aggiornamento: 13-01-2018 23:46

Cancellato il ticket regionale di 10 euro a ricetta. La misura riguarda le prestazioni ambulatoriali (visite specialistiche, analisi di laboratorio, indagini diagnostiche come radiografie, ecografie, doppler) il cui costo complessivo abbia un valore inferiore a 56,15 euro. In pratica la Regione tira il freno alla spesa che i cittadini campani sostenevano per prestazioni che finivano per essere più convenienti rinunciando alla ricetta e se pagate di tasca propria presso i centri erogatori privati accreditati. Il provvedimento è stato assunto con un decreto ad hoc firmato a fine anno dal commissario per la Sanità regionale Vincenzo De Luca (decreto numero 78 del 28 dicembre scorso). Il governatore mantiene dunque le promesse annunciate nel discorso di fine anno in Consiglio regionale. Alla vigilia della campagna elettorale per le elezioni politiche De Luca mette così in campo una manovra, dal costo tutto sommato sostenibile (circa 10 milioni di euro) che non è invece riuscita al Governo centrale nonostante i ripetuti tentativi condotti sul filo di lana della fine della legislatura. Tentativi naufragati sullo scoglio della mancanza di copertura finanziaria.L’obiettivo del presidente della Regione è chiaro: riportare nel Servizio sanitario regionale tutta una serie di prestazioni oggi pagate direttamente, di tasca propria, dai cittadini che trovano più conveniente ricorrere al regime privatistico (out of pocket) in quanto l’esborso risulta inferiore o uguale a quello che sarebbero costretti a pagare conteggiando i ticket. Una forma di compartecipazione alla spesa che finora aveva funzionato da disincentivo a richiedere alcune prestazioni e indagini a carico del Servizio sanitario regionale.