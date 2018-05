Campania, sarà ancora maltempo: settimana con temporali pomeridiani

Lunedì 7 Maggio 2018, 13:09 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2018 13:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Complice una pressione mediamente bassa e ora anche una goccia fredda in quota che sta per raggiungere il Nord Italia, la settimana appena iniziata sarà caratterizzata da tanti temporali». È la previsione del sito www.ilmeteo.it. L'attività temporalesca si manifesterà soprattutto dal pomeriggio e colpirà principalmente le regioni centrali e meridionali, soprattutto Toscana, Lazio, Campania e Basilicata. A Roma per esempio è previsto un temporale al giorno fino a mercoledì, come sul resto del Lazio, e tanta pioggia anche in Toscana, specie sul grossetano.Il maltempo primaverile colpirà anche i settori alpini, soprattutto di Piemonte e Lombardia e da Mercoledì anche la Liguria e alcune zone della Pianura padana.Annunciato poi l'arrivo di un nuovo ciclone, atteso nel corso del weekend 12-13 maggio quando i primi temporali colpiranno le Alpi e le Prealpi del Nord per poi estendersi anche alla pianura nel pomeriggio di domenica 13 e via via anche al Centro.