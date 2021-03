«Sono già in 580 ad aver risposto alla call aperta questa mattina dalla Regione Campania e riservata agli specializzandi in Medicina da reclutare come vaccinatori».

È quanto sottolinea una nota dell'unità di crisi. La procedura rimarrà aperta fino alle ore 15 del prossimo 30 marzo. Per informazioni e l'adesione collegarsi a questo sito.