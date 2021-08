Campania, al via da oggi le vaccinazioni per i giovani studenti tra il 12 e il 18 anni

Da oggi al via anche in Campania alla vaccinazione degli studenti della fascia di età 12-18 anni e senza prenotazione. In una lettera inviata ai dirigenti scolastici del territorio ed ai referenti Covid, Pierluigi Pecoraro, referente per la scuola dell'Asl Napoli 3 Sud, ricorda che in vista del prossimo anno scolastico 2021-2022 «è indispensabile predisporre tutte le azioni di prevenzione Covid 19 per garantire sin dall'inizio dell'anno scolastico il regolare svolgimento delle lezioni in presenza in totale sicurezza».

Da oggi, dunque, disposti percorsi preferenziali nei punti vaccinali per consentire la vaccinazione dei giovani, con Pfizer e Moderna, senza prenotazione, fermo restando il consenso informato da parte dei genitori.