Campania, si vaccinano i maturandi: «Ma tremila adesioni sono poche»

«Oggi è una giornata che rende liberi tanti giovanissimi, che sono molto contenti di partecipare perché non ne possono più di questa pandemia terribile. Gli adolescenti giustamente hanno voglia di socialità e quindi era giusto proteggerli e restituire loro quanto gli è stato tolto». Così Lucia Fortini, assessore all'istruzione della Regione Campania descrive la giornata delle vaccinazioni per i maturandi, visitando l'hub di Capodichino dove oggi sono partite le dosi per i ragazzi dai 17 ai 20 anni.

«La partecipazione così massiccia che vedo - spiega Fortini - fa ben sperare, al momento in Campania abbiamo 22.000 ragazzi prenotati sui circa 70.000 maturandi, ma 15.000 erano stati già vaccinati perché caregiver o conviventi con persone fragili. Le vaccinazioni si possono fare anche successivamente e quindi questo è risultato di oggi già straordinario».

Fortini vede un'estate più semplice per i giovani: «Da qualche settimana - dice - sento che la situazione sta migliorando, rispetto allo scorso anno c'è un netto miglioramento e stiamo anche facendo le vaccinazioni, questo ci lascia ben sperare mentre andiamo verso l'inizio del prossimo anno scolastico. Bisogna sempre stare attenti, continuare con le misure sicurezza, la mascherina e il distanziamento ma è chiaro che possiamo ben sperare che stiamo uscendo da questo incubo».

«Oggi diamo un segnale importante, stiamo riuscendo ad abbassare la fascia d'età delle vaccinazioni, questa giornata per i maturandi dà un segnale di sicurezza a loro e significa che abbiamo già lavorato bene e tanto per le fasce di età avanzata». Così Ciro Verdoliva sottolinea la giornata delle vaccinazioni ai napoletani dai 17 ai 20 anni scattata oggi all'hub di Capodichino.

«Dopo l'esame di maturità - spiega Verdoliva - c'è tradizionalmente un'esplosione di gioia. Si vuole assaporare la libertà e dopo un anno in cui è stata messa da parte sarà ancora di più questa voglia quest'anno. Vaccinarli significa dare sicurezza a loro, alle famiglie e abbattere il contagio». «Su Napoli - spiega Verdoliva sull'adesione - abbiamo circa 21.000 maturandi ma a stamattina abbiamo poco meno di tremila che hanno aderito. Ricordo che ne avevamo già intercettati 4000 tra 17 e 20 in categorie come caregiver e fragili, 6.000 è inferiore ad aspettative, siamo sempre a disposizione a vaccinarli se aderiscono. Oggi vacciniamo anche i 17nni che, ricordo, devono riceve Pfizer e devono essere accompagnati dai genitori che devono sottoscrivere il consenso, per i maggiorenni c'è Johnson a disposizione e possono venire da soli».