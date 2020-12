Campania, vaccino a Rosa la «guerrier» in trincea: «Una gioia dopo un anno di dolori»

Rosa Lebano in reparto la chiamano «la guerriera». Il destino ha voluto che fosse lei la prima vaccinata nel San Leonardo. Originaria di Gragnano, vive da qualche anno a Scafati. Prima ha lavorato al Cardarelli e a Nola. Dal 91 è a Castellammare. «Mi hanno chiamato ieri mattina. Il personale che termina il turno e che ha dato l'adesione può vaccinarsi subito. Così, visto che della vecchia guardia siamo io e Robertina, saremo le prime».



Un caso allora?

«Al termine di un anno fatto di sofferenza e sudore, sono felice che sia io la prima. Ho dato l'adesione subito e credo ci voglia coraggio anche in questa nuova esperienza».



Ha avuto il sostegno dei suoi colleghi?

«Mi hanno mandato decine di messaggi, qualcuno mi ha detto che sono un eroe, mi hanno incoraggiato. Ma per me il coraggio non è questo».



È stato un anno difficile?

«Sono una madre sola con due ragazze, ho perso i miei genitori pochi mesi fa, ho combattuto contro la loro malattia e in reparto contro il Covid».



Ora vaccinarsi è un segnale di speranza per lei?

«È un'opportunità per la quale ringrazio l'azienda. Noi operatori sanitari siamo stati criticati e considerati male durante la pandemia. Nessuno si è messo nei nostri panni, nelle difficoltà che abbiamo vissuto giorno per giorno. Ci siamo informati e adattati ad affrontare questo male molto più grande di noi e siamo riusciti ad uscirne solo grazie alle nostre capacità».



Ci sono state decine di vittime al San Leonardo.

«Ho visto la sofferenza negli occhi delle persone, vite umane volare via in pochi minuti. Non dimentico quello che ho vissuto in questi mesi e ancora di più ha un valore speciale il vaccino che riceverò».



Lei è una decana del pronto soccorso, spera che il suo comportamento convinca i colleghi?

«Parecchi sono terrorizzati per dicerie e tante voci. Spero però che il mio inizio dia coraggio a tanti. Sono una reduce, una delle poche in reparto a non essersi mai contagiata. Eppure non mi sono mai risparmiata, il nostro è un lavoro pieno di responsabilità e di certo quest'anno ci ha colpito tutti psicologicamente».

