Campania zona arancione, maxi assembramenti ai baretti: l'ultimo brindisi prima del lockdown

Campania a rischio Covid? A giudicare da questo video, molti non la pensano così, almeno nel cuore di Napoli. Incuranti delle ultime dichiarazioni del governatore Vincenzo De Luca, che ha annunciato per la Campania misure più restrittive di quelle nazionali, le vie dello shopping cittadino stasera, come del resto nei giorni scorsi, risultavano gremite di persone di tutte le età.

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Campania in zona gialla, De Luca chiude tutto: «Non cambiamo... IL LOCKDOWN Campania in zona arancione, la rivolta dei commercianti: blocchi... IL CASO Natale a Napoli, de Magistris revoca l'ordinanza: «Grave... L'EPIDEMIA Campania zona gialla, è cominciato l'esodo dal Nord: il...

«Cacciatori di regali», certo, ma non solo: in prossimità dei baretti, e di tutte le principali vetrine di Chiaia, tantissimi giovani e meno giovani si sono dati appuntamento come in un qualsiasi sabato pomeriggio di sempre, complice naturalmente anche l'atmosfera prenatalizia ed una istintiva voglia di shopping.

Ed in vista della nuova chiusura, forse, la voglia di fare il possibile finché si può.

© RIPRODUZIONE RISERVATA