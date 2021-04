Campania zona arancione, venerdì il verdetto: l'incidenza scende a 199 per centomila abitanti

Nella prima settimana di aprile (2-8) in Campania il tasso di incidenza dei contagi da Sars-Cov-2, calcolato su 100 mila residenti, è sceso sotto la quota critica di 250. Sono infatti 9.200 i nuovi casi contati equivalenti a un indice di 199 per 100 mila abitanti. Un miglioramento in parte inficiato dai pochi test eseguiti, soprattutto nel periodo delle feste di Pasqua: 127mila. Pochi rispetto a quello che riescono a fare il Lazio (212mila)...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati