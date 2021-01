Campania zona gialla, De Luca firma la nuova ordinanza: apre solo la terza elementare, vietata la refezione scolastica

Nuova ordinanza di De Luca: l'unità di crisi s'è riunita nel pomeriggio per esaminare la situazione epidemiologica in relazione al ritorno in presenza nella scuola, una relazione tecnica confluirà nell'ordinanza che sarà firmata nella giornata di domani. A partire da lunedì 18 gennaio 2021 sarà consentito il ritorno in presenza fino alla terza classe della scuola primaria, oltre alle classi dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia e dei bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali. Non è invece consentita la refezione scolastica.

Contestualmente, è dato mandato alle Asl di distribuire ai medici di medicina generale test antigenici per il monitoraggio della situazione dei contagi del personale della scuola, docente e non docente, con priorità per chi già è impegnato nella didattica in presenza.

L'unità di crisi comunica altresì che, come da ultimo Dpcm, la Campania da domani viene confermata in zona gialla con le relative restrizioni nazionali.

Ultimo aggiornamento: 19:51

