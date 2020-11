Campania zona rossa, riparte la rete di solidarietà: buoni spesa e aiuti contro gli usurai

Zona rossa significherà dunque nuove difficoltà, maggiori disagi per famiglie e soggetti che già di per sé vivono in una condizione di fragilità economica e sociale. Ma da un quartiere all'altro della città di Napoli associazioni e Fondazioni è già partita la macchina della solidarietà per aiutare chi ha bisogno e si prepara ad affrontare la nuova emergenza.

«Una settima fa ci è arrivata una e-mail da un signore che scriveva ho perso il lavoro, ho fame e ho 4 figli, aiutatemi». Il vero dramma che ora si evidenzierà ancora di più è questo». Antonio Lucidi, vicepresidente dell'associazione L'Altra Napoli Onlus, traccia un quadro realistico dell'attuale situazione di emergenza socio-economica a poche ore dall'annuncio della zona rossa per la Campania. E come ente che opera nel terzo settore scende ancora una volta in campo a sostegno dei più fragili. «Non abbiamo mai smesso di aiutare le famiglie in difficoltà col progetto Invisibili - spiega - anche se da 600 sono arrivate a 200, che seguiamo con i volontari di AssoGioCa. Ora oltre al supporto alimentare forniremo una consulenza di tipo fiscale e amministrativa per capire perché alcuni non hanno accesso alle misure di sostegno dello Stato. Ma le prospettive non sono delle migliori, perché c'è una gravissima situazione socio-economica in tutta la città». Anche la Fondazione di Comunità del Centro Storico si è subito mobilitata con il progetto Mai più sola promosso dalla psicologa Elvira Reale per donne sole con figli, che saranno aiutate con spesa, bollette e fitto da pagare. «Il progetto si inserisce a latere del più ampio Noi ci siamo, che è il nostro leitmotiv, cioè essere presenti sul territorio per chi ha bisogno e rispondere alle esigenze del tessuto sociale. In questo caso le donne sole che vivono di per sé una situazione critica, tra cui molte ragazze madri o che hanno lasciato la famiglia per atti di violenza e con il Covid vivono un dramma maggiore», dice il presidente Riccardo Imperiali di Francavilla.

A scendere in campo sul fronte scuola la Fondazione Banco di Napoli: «Nella nostra sede - fa sapere la presidente Rossella Paliotto - partirà subito un presidio educativo di supporto didattico per i bambini di primaria e medie inferiori che vivono in famiglie con disagio economico e sociale a Forcella, in collaborazione con cooperativa Dedalus e l'Associazione Amici della Fondazione Banco di Napoli». Dal Rione Sanità dopo il tampone solidale che parte martedì, la Fondazione di Comunità San Gennaro proseguirà con la campagna Nessuno si salva da solo con buoni spesa per oltre 300 famiglie del quartiere. Solidarietà anche da Napoli est con la Fondazione Famiglia di Maria al rione Villa: «Oltre a distribuzione di generi alimentari saremo in prima linea con mascherine e altri dispositivi di protezione individuale per famiglie e bambini», annuncia la presidente Anna Riccardi. «Siamo già partiti con iniziative di solidarietà verso i piccoli commercianti che si trovano da creditori a debitori, non riescono più a mettere il piatto a tavola e rischiano di finire nelle mani degli usurai», dichiara Vincenzo Perrotta, presidente Federazione Commercio Campania.

© RIPRODUZIONE RISERVATA