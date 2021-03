Campania zona rossa, De Luca ordina screening di massa a Castellammare, Pompei e Torre Annunziata

Screening di massa contro il Covid. «Si è registrato nelle ultime settimane un fortissimo incremento di positivi in Campania connesso alle varianti, soprattutto quella inglese - informa l'unità di crisi regionale - e per questo la Regione Campania ha disposto la realizzazione di tamponi di massa nei Comuni nei quali si sono registrati maggiori incrementi di positivi, in modo particolare quelli dell'area vesuviana, tra i quali Castellammare, Pompei, Torre Annunziata. Si è deciso di impegnare in un'azione straordinaria il Tigem e l'Asl Napoli 1 per rendere quanto più puntuale e capillare l'individuazione delle varianti. È un lavoro indispensabile a fronte di una crescita del contagio che rende ormai inevitabile la zona rossa in Campania».

Tra gli obiettivi di De Luca c'è anche «completare nel giro di una settimana la vaccinazione di tutto il personale scolastico» per poi provare a ripartire quando la regione uscirà dalla zona rossa. ​

