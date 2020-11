La Campania si prepara a diventare zona rossa. Da domani, 15 novembre, si potrà uscire di casa solo per motivi comprovati e chiudono le attività commerciali non essenziali.

Stasera, però, è il tempo di salutare gli amici con un aperitivo in un clima surreale. Al Centro Storico, infatti, uno dei cuori della movida partenopea, aumentano i controlli.

Piazza San Domenico è vuota, occupata solo dalle macchina della polizia e dell'esercito, mentre piazzetta Nilo alle 20 non ospita, come di solito, gli universitari. In giro c'è solo chi ha ordinato cibo d'asporto.

Situazione diversa a Piazza Bellini. I giovani del sabato sera ci sono ancora e alcuni raccontano lo sconforto che stanno vivendo prima del nuovo lockdown: «Vivo queste ore con grande amarezza» dice un ragazzo mentre saluta gli amici. Ma c'è anche chi riesce a trovare una prospettiva migliore: «Userò questo tempo per studiare e per provare a migliorare me stesso. Spero che questo sacrificio serva a migliorare la situazione - dice uno studente fuori sede- Io sentirò di più questa chiusura perchè sono lontano da casa e non so se tornare o restare qui».

Intanto anche i vicoli iniziano a svuotarsi, chi si era appartato per bere una birra fuori orario torna a casa e in giro di mascherine indossate male se ne vedono un po' di meno. Si spegne il Centro Storico, e così il cuore di Napoli, nella speranza collettiva che questo momento duri il meno possibile.

