Campi Flegrei, in abbandono la Foresta Regionale di Cuma.

Amarezza e sconforto per le condizioni della Foresta Regionale di Cuma, nei Campi Flegrei. Il reportage, effettuato da Umberto Mercurio, presidente e portavoce del Comitato Riqualificare Licola, pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha evidenziato lo stato di forte abbandono ed incuria in cui versa il polmone verde flegreo.

L'ampia area naturalistica di oltre 12mila metri quadrati , caratterizzata da lecci, querce e una foresta mediterranea sempreverde, vessata da anni di incuria - praticamente una lotta impari tra i custodi e vandali che saccheggiavano e sversavano di tutto - è stata abbandonata da anni e chiusa ai visitatori ma non ai cavallari, che la utilizzano praticamente come maneggio.

«La Foresta Regionale Area Flegrea e Monte di Cuma, a 30 km da Napoli, nei comuni di Pozzuoli e Bacoli, servita da una linea ferroviaria inutilizzata, è un luogo che potrebbe essere un importante volano per la rinascita turistica dei Campi Flegrei, in particolare per il turismo ecologico. Circa 10 anni fa, sono stati investiti oltre 2 milioni di euro, ottenendo praticamente zero risultati. Viene spontaneo chiedersi, come mai non si consente ai “bipedi” di andarci mentre i “quadrupedi” sono liberi di circolare? Inoltre tra le dune, ci sono vere e proprie scorribande di motocros. Auspico la messa in sicurezza di questo ecosistema importantissimo e delicato, con personale addetto al controllo e alla manutenzione di questo “bosco incantato”», conclude Mercurio.