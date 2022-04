Campi Flegrei, ancora una scossa di terremoto avvertita dai residenti: epicentro sul versante ovest del vulcano Solfatara

Ancora una scossa di terremoto, è stata avvertita, stasera, nei Campi Flegrei. I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano, hanno registrato un evento sismico di magnitudo 0.3 profondità 1,61 km, con epicentro preliminare sul versante occidentale del vulcano Solfatara. Il sisma, di bassa intensità, è stato avvertito dai residenti in zona epicentrale, che su Facebook segnalano: «Si sentita in via solfatara» ; «Via vecchia San Gennaro avvertita» ; «cigliano si» ; «Si zona solfatara boato e piccolo sussulto».