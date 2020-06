Domenica al mare, traffico in tilt tra Campi Flegrei e litorale domizio con i vacanzieri mordi e fuggi

Campi Flegrei nella morsa del traffico di rientro dei vacanzieri mordi e fuggi che hanno deciso quest'oggi di prendere la tintarella. Lunghe code di lamiere di auto da alcune ore hanno completamente paralizzato diverse strade di Bacoli e Pozzuoli.



Traffico congestionato da via Risorgimento, nei pressi del lago Miseno, fino alla rotonda Cavani a Lucrino.

Lunghe file anche a via Bellivista e nella zona dello Scalandrone e via Arco Felice Vecchio, fino all'imbocco per la Strada Statale 7 Quater Domitiana o la Tangenziale di Napoli. Difficoltà vengono segnalate anche sulle strade del litorale tra Varcaturo e Lago Patria. I residenti lamentano in questo caso circolazione in doppia e addirittura tripla fila con il traffico congestionato, oltre alla sosta selvaggia ai lati delle arterie stradali.

