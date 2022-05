Campi Flegrei, l'originale saluto dei bimbi di Baia al Giro d'Italia

Decine e decine di “maglie rosa” di cartone, realizzate dai piccoli della scuola dell'infanzia dell'istituto conprensivo Paolo Di Tarso di Baia, nei Campi Flegrei. È l'originale omaggio al Giro d'Italia visibile lungo via Lucullo, dove domani si affronteranno gli atleti. «Antonia 5 anni»; «Gabriella 5 anni» ; «Michele 4 anni» ; «Giorgia 4 anni» ; «Gaetano 3 anni» ; «Gabriele 3 anni», sono solo alcuni dei nomi scritti sulle magliette. Tanta tenerezza per quelle prime “firme” scritte dai bambini ma anche tanta preparazione da parte dei docenti, per il saluto offerto ai ciclisti.

Ancora una manifestazione, domani mattina negli scavi archeologici di Liternum nel comune di Giugliano, aperti in via eccezionale per l'occasione dove, gli alunni della Scuola Secondaria Statale Don Salvatore Vitale e della scuola primaria Ottavo Circolo, in concomitanza con l'arrivo al traguardo volante della carovana rosa, saluteranno gli atleti con un girotondo della pace.