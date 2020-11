«Il pezzo è sempre all’interno del perimetro - distante alcuni metri da dove si trovava prima - e nessuno lo ha rubato», è la replica di Enrico Gallocchio, archeologo del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, intervenuto in una discussione sulla pagina facebook Archeoflegrei, portale dedicato alla Storia e Cultura nei Campi Flegrei, all'indomani della notizia sulla presunta sparizione di un antico reperto dal lapidarium custodito nel Tempio di Venere, sul molo di Baia, nei Campi Flegrei.

Da quando è cominciata a circolare la notizia sulla sparizione del pregevole marmo d’epoca romana, non poche sono state le discussioni sui social, tra studiosi, addetti ai lavori e non solo. Poi è arrivata la precisazione del funzionario, attraverso Facebook: «Premesso che l’esposizione di questi pezzi va organizzata, per renderla più chiara ( ma sempre all’aperto) i lapidari soprattutto di elementi architettonici in marmo, esistono in tutto il mondo. Nello specifico, il pezzo è stato spostato, perché è iniziato un nuovo allestimento dei reperti presenti nel Tempio di Venere, per sistemarli meglio e contestualizzarli».

