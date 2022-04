Campi Flegrei, riapre a Pasqua l'Oasi WWF Cratere degli Astroni

La riserva naturalistica degli Astroni e la mostra dei dinosauri, saranno riaperte al pubblico a partire dal 16 aprile, lo annuncia, attraverso la propria pagina Facebook, l' «Oasi WWF Cratere degli Astroni».

Dopo un periodo di chiusura al pubblico, ma non per gli addetti ai lavori che nel frattempo sono stati impegnati in diverse attività di sistemazione e manutenzione dell'area, riapre la Riserva Naturale dello Stato situata al limite occidentale della citta' di Napoli.

Ancora, in attesa di poter ammirare il restauro della Vaccheria Borbonica, un fabbricato situato all'interno dell'Oasi e utilizzata come casino di caccia dai Re di Napoli, sarà possibile rilassarsi in un'ampia radura, un tempo destinata al pascolo dei cavalli dei Sovrani di Napoli, attrezzata con tavoli e panche a disposizione dei visitatori della Riserva.